Отправил под канаты: страшный нокаут в украинской рубке на вечере Усика

Вечер бокса от промоутерской компании Александра Усика Usyk 17 Promotion в субботу, 10 апреля, отметился эффектным нокаутом от уроженца Червонограда Львовской области – представителя первого полусреднего веса Сергея Гука.

Незадолго до конца второго раунда 4-раундового поединка Гук серией ударов отправил своего соперника, киевлянина Андрея Руденко, под канаты ринга. За здоровье последнего стало откровенно страшно.

Благо, Руденко пришел в себя и поднялся. Правда, пока на ринг не вынесли стульчик, рефери пришлось обнять нокаутированного боксера, чтобы тот не упал.

Отметим, что для проспекта-левши Гука это четвертая победа в профи. И первая – добытая на родине. Три предыдущих поединка Сергей выиграл в Польше – все нокаутом.

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