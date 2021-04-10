Версія українською
$ 27,98
33,23

Отправил под канаты: страшный нокаут в украинской рубке на вечере Усика

10 апреля, 22:28

Олег Люлька

Смотрите, как Гук вырубил Руденко

Вечер бокса от промоутерской компании Александра Усика Usyk 17 Promotion в субботу, 10 апреля, отметился эффектным нокаутом от уроженца Червонограда Львовской области – представителя первого полусреднего веса Сергея Гука.

Незадолго до конца второго раунда 4-раундового поединка Гук серией ударов отправил своего соперника, киевлянина Андрея Руденко, под канаты ринга. За здоровье последнего стало откровенно страшно.

Благо, Руденко пришел в себя и поднялся. Правда, пока на ринг не вынесли стульчик, рефери пришлось обнять нокаутированного боксера, чтобы тот не упал.

Отметим, что для проспекта-левши Гука это четвертая победа в профи. И первая – добытая на родине. Три предыдущих поединка Сергей выиграл в Польше – все нокаутом.

Читайте также:

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

Новости на эту же тему:

Так его еще никто не бил: непобедимого россиянина нокаутировали на глазах у родных болельщиков Легенду UFC вырубили ударом колена в голову Вот так врубил! Появилось видео жуткого нокаута от Беринчика в любителях Убил соперника ударом в голову: видео ужасной трагедии на ринге
бокс нокаут Александр Усик Сергей Гук

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама