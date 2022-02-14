Отпила со стакана дедушки: почему оправдания России в допинге звучат смехотворно

Камила Валиева попалась на допинге в Пекине / Фото: REUTERS
Как мы уже писали ранее, в организме Валиевой нашли следы запрещенного еще в 2014 году препарата триметазидин.
Сторона защиты утверждала, что запрещенный препарат попал в организм спортсменки случайно, но все их аргументы разбиваются о здравый смысл, пишет dossier.center.
Откуда появился допинг
Защита настаивает, что триметазидин принадлежит дедушке фигуристки, у которого искусственное сердце, поэтому он принимает таблетки, когда слышит шумы.
Дедушка регулярно возит 15-летнюю спортсменку на тренировки и сидит с ней, пока ее мать не возвращается с работы.
Опровержение
Триметазидин назначается по рецепту врача, а дедушка спортсменки не смог предоставить нужную справку. По словам матери Камилы, он просто купил его в аптеке.
Как препарат попал в организм спортсменки
Версия защиты: например, дедушка выпил что-то из стакана, попала слюна, этот стакан как-то потом использовался спортсменкой. Или полежал препарат на какой-то поверхности, остались следы, затем на данной поверхности полежал препарат, который затем выпила спортсменка.
Опровержение
Таблетки триметазидина выпускаются в пленочной оболочке, которая растворяется только в кишечнике. И как препарат мог попасть в организм Валиевой из кишечника ее дедушки?
Стоит отметить, что это не последнее заседание по этому делу – Валиевой разрешили продолжить выступление в Пекине, но при достаточном количестве доказательств она еще может потерять медали.
Читайте также:
- Позор Олимпиады: под допингистку из России изменили регламент соревнований
- "МОК обязан исключить Россию из мирового спорта". Резкое заявление спортсменов
- "Россия – хулиган олимпийского движения!" Американский журналист возмущен решением CAS
- Принимайте допинг дальше. Спортивный суд допустил Валиеву к Олимпиаде в Пекине
- Допинг России: суд назвал время, когда объявит вердикт