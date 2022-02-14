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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Відпила зі склянки дідуся: чому виправдання Росії у допінгу звучать смішно

Максим Мельник
14 лютого, 22:45
Спортивний арбітражний суд дозволив російській фігуристці Камілі Валієвій продовжити виступи на Олімпіаді-2022. Які аргументи на захист спортсменки наводила Росія

Каміла Валієва попалася на допінгу у Пекіні / Фото: REUTERS

Як ми вже писали раніше, в організмі Валієвої знайшли сліди забороненого ще у 2014 році препарату триметазидин.

Сторона захисту стверджувала, що заборонений препарат потрапив в організм спортсменки випадково, але всі їхні аргументи розбиваються про здоровий глузд, пише dossier.center.

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Звідки з'явився допінг

Захист наполягає, що триметазидин належить дідусю фігуристки, у якого штучне серце, тому він приймає пігулки, коли чує шуми.

Дідусь регулярно возить 15-річну спортсменку на тренування та сидить з нею, поки її мати не повернеться з роботи.

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Триметазидин призначається за рецептом лікаря, а дідусь спортсменки не зміг надати потрібну довідку. За словами матері Каміли, він просто купив його в аптеці.

Як препарат потрапив до організму спортсменки

Версія захисту: наприклад, дідусь випив щось зі склянки, потрапила слина, ця склянка якось потім використовувалася спортсменкою. Або лежав препарат на якійсь поверхні, залишилися сліди, потім на цій поверхні лежав препарат, який потім випила спортсменка.

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Таблетки триметазидину випускаються у плівковій оболонці, яка розчиняється лише у кишечнику. І як препарат міг потрапити до організму Валієвої з кишечника її дідуся?

Варто зазначити, що це не останнє засідання у цій справі – Валієвій дозволили продовжити виступ у Пекіні, але за достатньої кількості доказів вона ще може втратити медалі.

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