Отказался от "обнимашек" с россиянами: украинский паралимпиец не повторил ошибку Магучих

Игорь Цветов отказался фотографироваться вместе с российскими спортсменами / Фото: Getty Images

Сегодня на Паралимпийских играх в Токио украинский бегун Игорь Цветов завоевал серебро в забеге на дистанции 100 метров. В финале украинец соревновался с тремя бегунами из ПКР – Дмитрием Сафроновым, Артемом Калашяном и Давидом Джатиевым. Как сообщалось, россиянин Сафронов выиграл золото, установив новый мировой рекорд, а Калашян завоевал бронзу.

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После оглашения результатов соревнования, все три медалиста вышли на подиум на церемонию награждения. Бегуны из ПКР предложили украинцу сделать общее фото, но Игорь Цветов от них удалился.

Игорь Цветов отказался фотографироваться вместе с российскими спортсменами / Фото: Getty Images

После чего российские спортсмены фотографировались сами, без украинского атлета.

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Игорь Цветов / Фото: Getty Images

Напомним, что на недавней Олимпиаде-2020 в Токио возник грандиозный скандал с украинской прыгуньей Ярославой Магучих, которая сфотографировалась с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

За объятия с капитаном вооруженных сил РФ, а также доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018 Марией Ласицкене лейтенанта ВСУ Ярославу Магучих вызвали на ковер в Минобороны Украины.

Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

Позднее сама украинка в официальном заявлении объяснила "обнимащки" с россиянкой эмоциями после выигранной бронзовой медали.