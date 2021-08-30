Украинец допрыгнул до медали на Паралимпиаде-2020

Украинцы продолжают штамповать медали на Паралимпиаде в Токио! Очередную награду нашей команде принес легкоатлет Роман Павлик

Роман Павлик стал третьим в прыжках в длину / Фото: Getty Images

В соревнованиях по прыжкам в длину Павлик продемонстрировал результат 5.63. Всего на один сантиметр он уступил австралийцу Уильяму Стедману, а золото досталось Евгению Торсунову из ПКР.

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Украина в Токио завоевала уже 52 медали! В копилке нашей команды 12 золотых, 26 серебряных и 14 бронзовых наград. В медальном зачете украинцы занимают пятое место.

Напомним, сегодня ранее украинский пловец Андрей Трусов выиграл уже третью свою медаль на Паралимпийских играх в Токио. На его счету золото с мировым рекордом и два серебра.