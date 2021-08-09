От Свитолиной до баранов для Паши оглы: пять самых крутых медалей Украины в Токио

Свитолина, Насибов, Рейзлин, Старикова и Лузан / Фото: Reuters
Накануне в Токио отгремела Олимпиада – худшая для Украины по количеству золотых медалей, но при этом подарившая нашим болельщикам немало феерических эмоций.
Чего только стоит золото Беленюка, добытое с травмой плеча, после судейского произвола в Рио-2016. Но все-таки другого результата от Жана и не ждали.
Жан Беленюк на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters
Мы же составили пятерку самых эмоциональных медалей украинцев на Играх-2020, которые не очень-то и ждали либо ждали, но по ходу соревнований считали уже практически потерянными. Словом, такие, которые забрали наибольшую массу наших нервов.
ПАРВИЗ НАСИБОВ
Уроженец Азербайджана Парвиз Паша оглы Насибов не был в числе железных претендентов на медали, от того его медаль оказалась приятной вдвойне! Что этот борец сделал в полуфинале турнира греко-римлян! Выигранные им балы судьи отдавали сопернику из Египта Эль-Саеду. Казалось, украинец проигрывал безнадежно. Но Парвиз таки порвал своего визави, вырвав на последних секундах победу со счетом 7:6.
Парвиз Насибов на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters
Парвиз Насибов / Фото: REUTERS
Да, в финале Насибов уступил иранцу, ограничившись серебром, но все равно дома, в Николаеве, его встречали как героя. Тут уже не повезло баранам, которых держит отец спортсмена. К застолью в честь медали Олимпиады нескольких пришлось зарезать.
Украинская велогонщица Елена Старикова / Фото: Reuters
ЕЛЕНА СТАРИКОВА
Спринт на велотреке – не коронка Лены. Тем не менее она неожиданно взяла тут серебро, выбив из борьбы в четвертьфинале не кого-нибудь, а первый номер рейтинга и призера Токио-2020 в командном спринте немку Леа Фридрих. Браво, Старикова!
Елена Старикова стала серебряной призеркой Олимпиады-2020 / Фото: Reuters
Кстати, по словам Елены, в Париж-2024 она поедет за золотом.
Элина Свитолина / Фото: Reuters
ЭЛИНА СВИТОЛИНА
Довольно часто спортсмены-миллионеры играют без особого энтузиазма, когда речь заходит о выступлениях за сборную, которые особых финансовых бонусов не сулят. Свитолина оказалась из другого теста. Приехав в Токио в статусе самой богатой украинской спортсменки ($20,6 млн призовых), она отдавала на корте всю себя и вытащила мертвый, казалось бы, матч за бронзу теннисного турнира, по ходу которого уступала казахстанке Рыбакиной 1:6, 1:3.
Элина Свитолина выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters
Свитолина с бронзой Игр в Токио / Фото: Reuters
Третье место Игр-2020 – это 55 тысяч долларов призовых от украинского государства. Для Элины, с учетом ее доходов, капля в море. Но, судя по ее эмоциям, в Токио Свитолина выиграла самую дорогую медаль своей жизни.
"Я показала не лучший теннис, но я боролась, не сдавалась. Для меня эта медаль очень важна, и я знаю, как она была нужна Украине. Это была та мотивация, которая помогала мне не сдаваться и бороться до конца", – заявила после завоевания бронзы Свитолина
Людмила Лузан / Фото: Reuters
ЛЮДМИЛА ЛУЗАН
Каноистка Людмила Лузан взяла серебро на 500-метровке в дуэте с Анастасией Четвериковой, но более выстраданной была ее личная бронза в спринте – на 200-метровке.
Людмила неудачно стартовала, но затем прибавила и в сумасшедшей борьбе вырвала "бронзу" у полячки Боровской, которую опередила на ничтожные восемь сотых секунды! Медаль Лузан определили по фотофинишу.
Людмила Лузан показала, на какие жертвы идет ради побед / Фото: Instagram
Людмила Лузан показала, на какие жертвы идет ради побед / Фото: Instagram
Ну и посмотрите на эти руки! Какой ценой даются красотке Людмиле Лузан ее медали!
Игорь Рейзлин / Фото: Reuters
ИГОРЬ РЕЙЗЛИН
Ну и как обойти стороной Игоря Рейзлина?! Человек в 37 лет приехал на первую в своей жизни Олимпиаду – и взял бронзу Токио, хотя по ходу поединка за третье место уступал итальянцу Сантарелли 0:3.
"Я сегодня впервые за довольно продолжительное время закричал после боя. Позволил себе такие эмоции", – говорил Рейзлин, вместе с которым кричали миллионы украинцев
Игорь Рейзлин с бронзой Олимпиады в Токио / Фото: Reuters
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