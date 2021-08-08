Украинка сенсационно долетела до "серебра" Олимпиады на велотреке Токио!

Украинcкая велогонщица Елена Старикова неожиданно стала призером Олимпиады-2020 в индивидуальном спринте на треке, выбив из борьбы фаворитку и уступив лишь рекордсменке

Елена Старикова на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters

После того, как в Токио от медали в кейрине Старикову отделили доли секунды, украинка собралась и настроилась на спринт. Эта дисциплина не является для Елены коронной, но медали с чемпионата Европы дважды привозила.

Читайте также: Сломаны ребра, и ничего не помнит! Жуткое падение велогонщицы на Олимпиаде

В финале Старикова противостояла мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады. И тут ее не выручил даже реактивный финиш. В первом заезде Елена проиграла с отставанием в 0,061 секунды, во втором – 0,064 секунды. Но и без этого ее "серебро" в спринте стало сенсацией.

Напомним, что путь Елены к медали японских Игр-2020 получился очень драматичным. Сначала Старикова неожиданно проиграла в 1/8 финала, где встречалась с нидерландкой Шанне Браспеннинкс. Но победила в утешительном заезде и вырвала путевку в четвертьфинал.

В тренде Волейболисты Франции станцевали канкан, обыграв Россию в финале Олимпиады

Начиная с четвертьфинала, победа в дуэли в спринте определялась по сумме двух заездов. И тут настал звездный час украинки. Выиграв первый и третий заезды, Старикова выбила из борьбы первый номер рейтинга и призера Токио-2020 в командном спринте немку Леа Фридрих.

Любовь Басова и Елена Старикова в Токио-2020 / Фото: Reuters

Теперь на счету Украины в Токио-2020 19 медалей – одно "золото", 6 серебряных наград и 12 бронзовых.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.