Оступился и попал под удар. Уайт оправдался за поражение от Фьюри

Уайт еле унес ноги после боя с Фьюри / Фото: Reuters

Претендент на чемпионский титул Диллиан Уайт, по прозвищу Злодей, обещал перед боем устроить зрелищный махач с Тайсоном Фьюри.

Но в итоге проиграл Цыганскому королю техническим нокаутом уже в шестом раунде.

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После поединка Уайт попробовал оправдаться за свое поражение, правда вышло это у него не очень убедительно.

"Это был близкий поединок, и я не чувствовал, что меня деклассировали. Мой план на бой заключался в том, чтобы прессинговать его и начинать двигаться вперед. Я пытался атаковать, но один раз оступился и попался на этот удар.

Фьюри – неудобный парень, я ожидал этого. Всегда было понятно, что бой будет неудобным, но я пытался подготовить удар, быть терпеливым, донести все, что мог, и начать прессинговать с третьего раунда. Это был хороший опыт", – цитирует Диллиана Уайта fightnews.info.

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После уверенной защиты чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Эти слова чемпиона взбудоражили весь боксерский мир.

Фьюри пообещал жене больше не драться / Фото: REUTERS

Однако легендарный боксер Леннокс Льюис надеется, что заявление Фьюри это пиар, и он поборется за звание абсолютного чемпиона мира с победителем боя-реванша Усик – Джошуа.

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