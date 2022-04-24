Оступився і потрапив під удар. Вайт виправдався за поразку від Ф'юрі

Вайт ледве забрав ноги після бою з Ф'юрі / Фото: Reuters

Претендент на чемпіонський титул Ділліан Вайт, на прізвисько Злодій, обіцяв перед боєм влаштувати видовищний махач із Тайсоном Ф'юрі.

Але в результаті програв Циганському королю технічним нокаутом вже у шостому раунді.

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Після поєдинку Вайт спробував виправдатися за свою поразку, щоправда, вийшло це в нього не дуже переконливо.

"Це був близький поєдинок, і я не відчував, що мене декласували. Мій план на бій полягав у тому, щоб пресингувати його та починати рухатися вперед. Я намагався атакувати, але один раз оступився і потрапив на цей удар.

Ф'юрі – незручний хлопець, я чекав на це. Завжди було зрозуміло, що бій буде незручним, але я намагався підготувати удар, бути терплячим, донести все, що міг і почати пресингувати з третього раунду. Це був добрий досвід", – цитує Ділліана Вайта fightnews.info.

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Після впевненого захисту чемпіонського поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Ці слова чемпіона розбурхали весь боксерський світ.

Ф'юрі пообіцяв дружині більше не битися / Фото: REUTERS

Проте легендарний боксер Леннокс Льюїс сподівається, що заява Ф'юрі це піар, і він побореться за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем бою-реваншу Усик – Джошуа.

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