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Он нам четко сказал: Ломаченко поставил задачу промоутерам организовать ему супербой

Александр Трикиша
29 декабря, 22:16
Украинский боксер Василий Ломаченко надеется получить поединок с чемпионом мира Джорджем Камбососом. Такую задачу он поставил перед своими промоутерами

Ломаченко победил Комми и теперь хочет боя с Камбососом / Фото: Getty Images

Ранее бой против Камбососа поддержал и Боб Арум – он уже считает деньги за потенциальный поединок.

"Ломаченко очень ясно дал нам и своей команде понять, что это тот бой, который он хотел бы. Мы дружно попытаемся обсудить с ними бой в первой половине следующего года.

Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

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Он вернулся с двумя блестящими победами и никогда не отказывает ни одному сопернику. Он хочет вернуть свои титулы", – сказал президент TopRank Тодд Дебеф в интервью skysports.com.

Ранее мы писали, что после того, как абсолютному чемпиону мира Джорджу Камбососу фанаты выбрали Василия Ломаченко в качестве следующего соперника, австралийцу ничего не остается, кроме как согласиться на бой с украинцем.

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