Він нам чітко сказав: Ломаченко поставив завдання промоутерам організувати йому супербій

Ломаченко переміг Коммі і тепер хоче бою з Камбососом / Фото: Getty Images

Раніше бій проти Камбососа підтримав і Боб Арум – він уже рахує гроші за потенційний поєдинок.

"Ломаченко дуже ясно дав нам та своїй команді зрозуміти, що це той бій, який він хотів би. Ми дружно спробуємо обговорити з ними бій у першій половині наступного року.

Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

Реклама

Він повернувся з двома блискучими перемогами і ніколи не відмовляє жодному супернику. Він хоче повернути свої титули", – сказав президент TopRank Тодд Дебеф в інтерв'ю skysports.com.

Раніше ми писали, що після того, як абсолютному чемпіону світу Джорджу Камбососу фанати обрали Василя Ломаченка як наступного суперника, австралійцю нічого не залишається, крім як погодитися на бій з українцем.

Читайте також: