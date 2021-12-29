29 грудня 21:30
Челсі --
Брайтон --
29 грудня 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сіті --
30 грудня 23:00
Порту --
Бенфіка --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30 Онлайн
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
9 січня 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 2022 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Він нам чітко сказав: Ломаченко поставив завдання промоутерам організувати йому супербій

Олександр Трикіша
29 грудня, 22:16
Український боксер Василь Ломаченко сподівається здобути поєдинок із чемпіоном світу Джорджем Камбососом. Таке завдання він поставив перед своїми промоутерами

Ломаченко переміг Коммі і тепер хоче бою з Камбососом / Фото: Getty Images

Раніше бій проти Камбососа підтримав і Боб Арум – він уже рахує гроші за потенційний поєдинок.

"Ломаченко дуже ясно дав нам та своїй команді зрозуміти, що це той бій, який він хотів би. Ми дружно спробуємо обговорити з ними бій у першій половині наступного року.

Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

Реклама

Він повернувся з двома блискучими перемогами і ніколи не відмовляє жодному супернику. Він хоче повернути свої титули", – сказав президент TopRank Тодд Дебеф в інтерв'ю skysports.com.

Раніше ми писали, що після того, як абсолютному чемпіону світу Джорджу Камбососу фанати обрали Василя Ломаченка як наступного суперника, австралійцю нічого не залишається, крім як погодитися на бій з українцем.

Читайте також: