Очень стильные! Появился дизайн медалей ЧМ-2022

Медали чемпионата мира по хоккею / Фото: Instagram
Всего лишь неделю назад завершился чемпионат мира по хоккею, который выиграла Канада. А Международная федерация хоккея уже представила дизайн медалей ЧМ-2022. Они вышли очень стильные и не похожие на предыдущие.
Мировое первенство в следующем году примет Финляндия. Поэтому в дизайне наград организаторы объединили тему новой арены в Тампере и изображение хоккеиста.
"Уникальный дизайн медали и четкие отсылки на сам спорт сразу же привлекли внимание. Тема медали – стадион Deck Arena в Тампере, который будет завершен в декабре и станет главной ареной ЧМ-2022", – говорится в сообщении IIHF.
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