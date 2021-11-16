16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Обновили все рекорды: последний раз Англия так издевалась над соперником 57 лет назад

Сергей Шаховец
16 ноября, 08:45
Сборная Англии деклассировала команду Сан-Марино, забив в ее ворота десять безответных голов

Англия забила 10 мячей в ворота Сан-Марино / Фото: Reuters

Подопечные Гарета Саутгейта разгулялись не на шутку. Впервые за 57 лет сборная Англии забила 10 голов в одном матче. Последний раз такая феерия голов была в 1964 году, когда англичане разгромили сборную США со счетом 10:0.

Читайте также: Швейцария отобрала путевку на мундиаль у Италии: результаты матчей отбора на ЧМ 15 ноября

Реклама

В заключительном матче отбора на ЧМ-2022 Англию вполне устраивала ничья, но команда Саутгейта решила вписать свои имена в историю.

В составе триумфаторов покер оформил Гарри Кейн, также отличились Гарри Магуайр, Эмиль Смит, Тайрон Мингз, Тэмми Абрахам и Букайо Сака. Еще один гол на счету защитника хозяев поля Филиппо Фаббри, который срезал мяч в собственные ворота.

Реклама

А если бы Саутгейт не заменил Кейна на 63-й минуте матче, трудно представить какой счет был окончательным.

Выиграв с крупным счетом у Сан-Марино, финалисты Евро-2020 обновили несколько своих статистических рекордов. В 2021 году Англия одержала победы в 15 матчах, в ворота соперников было забито 52 гола, а количество "сухих" поединков достигло 14. Таких показателей за один календарный год у сборной Англии еще не было.

Реклама

Напомним, что сам матч в Сан-Марино был под угрозой срыва из-за взрыва, который произошел рядом со стадионом. Но как оказалось, это была небольшая авария на электрической подстанции.

ОБЗОР МАТЧА

Англия набрала 26 очков и заняла первое место в группе I. Польша, проиграв на своем поле Венгрии отправилась в плей-офф. Албания, Венгрия, Андорра и Сан-Марино будут наблюдать за ЧМ-2022 по телевизору.

Читайте также: