Оновили всі рекорди: востаннє Англія так знущалася з суперника 57 років тому

Англія забила 10 м'ячів у ворота Сан-Марино / Фото: Reuters

Підопічні Гарета Саутгейта розгулялися не на жарт. Вперше за 57 років збірна Англії забила 10 голів в одному матчі. Востаннє така феєрія голів була у 1964 році, коли англійці розгромили збірну США з рахунком 10:0.

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У заключному матчі відбору на ЧС-2022 Англію влаштовувала нічия, але команда Саутгейта вирішила вписати свої імена в історію.

У складі тріумфаторів покер оформив Гаррі Кейн, також відзначилися Гаррі Магуайр, Еміль Сміт, Тайрон Мінґз, Теммі Абрахам та Букайо Сака. Ще один гол на рахунку захисника господарів поля Філіппо Фаббрі, який зрізав м'яч у власні ворота.

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А якби Саутгейт не замінив Кейна на 63-й хвилині матчу, важко уявити, який рахунок був остаточним.

Вигравши з великим рахунком у Сан-Марино, фіналісти Євро-2020 оновили кілька своїх статистичних рекордів. У 2021 році Англія здобула перемоги в 15 матчах, у ворота суперників було забито 52 голи, а кількість "сухих" поєдинків досягла 14. Таких показників за один календарний рік у збірної Англії ще не було.

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Нагадаємо, що сам матч у Сан-Марино був під загрозою зриву через вибух, який стався поряд зі стадіоном. Але, як виявилося, це була невелика аварія на електричній підстанції.

ОГЛЯД МАТЧУ

Англія набрала 26 очок і посіла перше місце у групі I. Польща, програвши на своєму полі Угорщині, вирушила до плей-оф. Албанія, Угорщина, Андорра та Сан-Марино спостерігатимуть за ЧС-2022 по телевізору.

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