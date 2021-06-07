Новая форма сборной Украины: реакция США

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook
Посольство США в Украине отреагировало на новую форму сборной Украины, в которой она сыграет сегодня с Кипром, а затем выступит и на Евро.
Украина – Кипр: онлайн-трансляция матча
"Нам нравится новая форма. Слава Украине!" – написало американское посольство у себя в Twitter, добавив хештег #КримЦеУкраїна
На этот твит откликнулось и посольство Великобритании в Украине, отметив: "Нам тоже нравится".
Также посольство США добавило: "Мы знаем, как приятно иметь новый комплект", прикрепив фото формы сборной США на домашнем для нее мундиале 1994 года.
Напомним, на новую форму "сине-желтых" нанесена карта Украины с оккупированным Россией Крымом, а также лозунги "Слава Украине!" – "Героям слава!".
Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook
Это вызвало эффект разорвавшейся бомбы в РФ.
"В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму сборной Украины", – утверждал накануне почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Но не тут-то было.
Как заявили в УЕФА, форма сборной Украины, от которой накануне так бомбило в России, соответствует всем требованиям Европейского футбольного союза, и команда Шевченко сыграет в ней на Евро.
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