В форме, от которой бомбило Россию, сборная Украины выйдет уже сегодня

Против киприотов команда Андрея Шевченко сыграет в желтых футболках, на которые нанесена карта Украины с Крымом и лозунги "Слава Украине!" – "Героям Слава!"

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

Сборная Украины в товарищеском матче против Кипра в понедельник, 7 июня, впервые сыграет в новом комплекте желтой игровой формы, представленной накануне. Трансляция Украина – Кипр онлайн доступна на нашем сайте.

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Об этом сообщает официальный сайт УАФ. При этом киприоты выйдут на поле харьковского стадиона "Металлист" в синем.

Напомним, на новую форму "сине-желтых" нанесена карта Украины с оккупированным Россией Крымом, а также лозунги "Слава Украине!" – "Героям слава!".

Это вызвало эффект разорвавшейся бомбы в РФ.

"В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму сборной Украины", – утверждал накануне почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Но не тут-то было.

Как заявили в УЕФА, форма сборной Украины, от которой накануне так бомбило в России, соответствует всем требованиям Европейского футбольного союза, и команда Шевченко сыграет в ней на Евро.