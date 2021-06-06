Россия: УЕФА запретит форму сборной Украины с украинским Крымом и лозунгом "Слава Украине!"

В РФС уверены, что Европейский футбольный союз не даст команде Андрея Шевченко сыграть на Евро в новой форме – якобы там есть "запрещенные регламентом символы"

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

У россиян пригорает! Причиной стала презентация новой формы сборной Украины, в которой она выступит на Евро. Напомним, на ней нанесена карта Украины с оккупированным Россией Крымом, а также лозунги "Слава Украине!" – "Героям слава!".

"В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму, – приводит слова почетного президента РФС Вячеслава Колоскова Чемпионат. – Есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой – не имеют права"

"Я надеюсь, что эту форму запретят, – сказал, в свою очередь, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев. – Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях. В УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить ее. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям"

На форме будет очертание Украины / Фото: УАФ

В УЕФА по поводу формы сборной Украины пока заявлений не делали. Однако решение Европейского футбольного союза по этому вопросу, пожалуй, и вправду может оказаться пророссийским.

Напомним, в последнее время вовсю идут разговоры о том, что УЕФА продался России. В качестве подтверждения называют тот факт, что "Газпром" вошел в список официальных спонсоров Евро-2020.

Также мы писали, что Санкт-Петербург дополнительно получил матчи Евро-2020, которые должен был принимать Дублин. Таким образом, в России пройдут шесть игр группового этапа и одна встреча 1/4 финала.

Ну а недавно посол УЕФА "спалился". Мол, стоит Путину позвонить – и трофей Евро-2020 у России в кармане. Звездный французский нападающий Трезеге чуть ли не открытым текстом заявил, что Европейский футбольный союз находится на службе у президента России.