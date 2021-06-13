Нидерланды – Украина: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020 в воскресенье

Команда Андрея Шевченко начнет борьбу на чемпионате Европы 13 июня в Амстердаме на арене Йохана Кройффа в 22:00. Смотрите список всех трансляция на ТВ и в Интернете

Сборная Нидерландов против сборной Украины

Украина выходит на тропу войны. Сегодня, 13 июня, "сине-желтые" проведут свой первый поединок на Евро-2020 против Голландии. Нидерланды – Украина онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.

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В прямом эфире поединок на "Йохан Кройфф Арена", начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Руслан Малиновский в новой форме сборной Украины / Фото: Reuters

В официальных поединках между собой Украина и Нидерланды ранее не встречались, но провели два товарищеских матча – ничья 1:1 и победа голландцев 3:0.

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Во второй встрече группы С сегодня сыграют Австрия и Северная Македония. Их поединок в Бухаресте начнется в 19:00.

Ранее Украина неожиданно стала Россией из-за ошибки польского телеканала.

Напомним, что накануне Азербайджан спровоцировал скандал на Евро-2020, повесив рядом футболки сборных Украины и России на улице в Баку. Тогда как ранее форма сборной Украины вызвала истерию в России из-за наличия на ней карты Украины с Крымом и лозунгов.

Как мы уже писали ранее, скандал с формой завершился тем, что лозунг "Героям слава!" спрячут на форме сборной Украины на Евро за новым символом. Пока что это решение касается только Евро-2020.