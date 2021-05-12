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Невеста украинского футболиста поставила на уши весь Рим: "Хлопали, кричали "Bravo"

12 мая, 17:17

Александр Трикиша

Очаровательная украинка Даша Савина отправилась на прогулку в Рим. Будущая супруга игрока Шахтера произвела фурор на улицах столицы Италии – местные жители ей аплодировали

Даша Савина / Фото: Instagram

Невеста защитника Шахтера Валерия Бондаря и журналистка Даша Савина показала красивое видео с отдыха в Италии. Украинская красотка отправилась покорять Рим. Девушка призналась, что ее узнавали на улице и осыпали комплиментами.

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"А я не перестаю восхищаться Италией, а Италия – мной. Сколько сегодня комплиментов я услышала, снимали, хлопали, кричали "Bravo, bravissimo", улыбались, говорили приятные слова, фотографировались и даже подписчики узнавали, показывая мой Instagram. Почувствовала себя прям звездой! Спасибо вам! Такие открытые, добрые и искренние люди! С самооценкой у меня всегда все было хорошо, а теперь будет еще лучше. И все благодаря итальянцам!", – поделилась эмоциями с подписчиками девушка.

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девушка WAGs Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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