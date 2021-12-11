11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Не удар, а пушка: российский боец MMA одним ударом вырубил бразильца

Александр Трикиша
11 декабря, 10:29
Российский боец смешанных единоборств Гамзат Хирамагомедов одержал брутальную победу над соперником из Бразилии Джулиано дель Вигна на турнире Eagle Fighting Championship 43

Хирамагомедов вырубил Дель Вигна

Уже в первом раунде Хирамагомедов попал левым хуком точно в челюсть соперника, после чего тот рухнул на канвас.

Нокаут был настолько глубоким, что бразилец еще долго не мог прийти в себя. Он упал на канвас и остолбенел в одной позе.

Реклама

Для россиянина это была 10-я победа в MMA при одном поражении, а бразилец впервые проиграл в смешанных единоборствах после пяти побед подряд.

Читайте также: