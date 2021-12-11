Не удар, а пушка: российский боец MMA одним ударом вырубил бразильца

Хирамагомедов вырубил Дель Вигна
Уже в первом раунде Хирамагомедов попал левым хуком точно в челюсть соперника, после чего тот рухнул на канвас.
Нокаут был настолько глубоким, что бразилец еще долго не мог прийти в себя. Он упал на канвас и остолбенел в одной позе.
Для россиянина это была 10-я победа в MMA при одном поражении, а бразилец впервые проиграл в смешанных единоборствах после пяти побед подряд.
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