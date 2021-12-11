11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Не удар, а гармата: російський боєць MMA одним ударом вирубив бразильця

Олександр Трикіша
11 грудня, 10:29
Російський боєць змішаних єдиноборств Гамзат Хірамагомедов здобув брутальну перемогу над суперником із Бразилії Джуліано дель Вігна на турнірі Eagle Fighting Championship 43

Хірамагомедов вирубив Дель Вігна

Вже в першому раунді Хірамагомедов влучив лівим хуком точно в щелепу суперника, після чого той впав на канвас.

Нокаут був настільки глибоким, що бразилець ще довго не міг прийти до тями. Він упав на канвас і остовпів в одній позі.

Реклама

Для росіянина це була 10-та перемога в MMA за однієї поразки, а бразилець вперше програв у змішаних єдиноборствах після п'яти перемог поспіль.

Читайте також: