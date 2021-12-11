Не удар, а гармата: російський боєць MMA одним ударом вирубив бразильця

Хірамагомедов вирубив Дель Вігна

Вже в першому раунді Хірамагомедов влучив лівим хуком точно в щелепу суперника, після чого той впав на канвас.

Нокаут був настільки глибоким, що бразилець ще довго не міг прийти до тями. Він упав на канвас і остовпів в одній позі.

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Для росіянина це була 10-та перемога в MMA за однієї поразки, а бразилець вперше програв у змішаних єдиноборствах після п'яти перемог поспіль.

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