Наконец-то можно не втягивать живот: беременная супруга игрока Динамо нежится на солнце

Супруга Виталия Буяльского показала, как отдыхает на турецком курорте. Девушка уже не прячет беременный животик и радуется, что его больше не нужно втягивать

Алина Буяльская отдыхает в Турции / Фото: Instagram

Супруга игрока киевского Динамо и сборной Украины Виталия Буяльского Алина продолжает публиковать фото с отдыха в турецком курорте Мармарис. В начале отпуска красотка перестала прятать животик – динамовец вскоре станет отцом.

"Наконец-то можно кушать и не втягивать живот", – шутит под очередными фото Алина.

Отметим, что там же сейчас можно встретить Ирину Морозюк, Анну Сидорчук, Владислава и Ирину Калитвинцевых.