Наконец-то можно не втягивать живот: беременная супруга игрока Динамо нежится на солнце

Алина Буяльская отдыхает в Турции / Фото: Instagram
Супруга игрока киевского Динамо и сборной Украины Виталия Буяльского Алина продолжает публиковать фото с отдыха в турецком курорте Мармарис. В начале отпуска красотка перестала прятать животик – динамовец вскоре станет отцом.
"Наконец-то можно кушать и не втягивать живот", – шутит под очередными фото Алина.
Отметим, что там же сейчас можно встретить Ирину Морозюк, Анну Сидорчук, Владислава и Ирину Калитвинцевых.
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