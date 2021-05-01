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Накачанное тело в прозрачном белье: рестлерша восхитила фанатов

1 мая, 08:23

Андрей Трофимов

Джейд Каргилл из шоу Dynamite выложила в соцсети откровенное фото из ванной – девушка позирует в прозрачном черном белье

Американская профессиональная рестлерша Джейд Каргилл выложила в соцсети фотографию в черном полупрозрачном белье в ванной комнате. В комментариях пользователи восхищаются накачанным телом спортсменки.

"Атмосфера", – подписала снимок девушка.

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Каргилл известна по выступлениям в шоу All Elite Wrestling. Она присоединилась к промоушену в ноябре 2020-го. Рестлерша участвует в шоу Dynamite.

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