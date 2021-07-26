На Олимпиаде выручают сакура и суши. Но бывает и харакири

На олимпийских объектах сеть WiFi назвали словами, которые известны всему миру. Правда, на скорость интернета есть нарекания

Эти слова понятны на всех языках мира / Фото: Любомир Луканюк

Существует с десяток японских слов, которые знают во всем мире. Которые ассоциируются именно с Японией. На чем и сыграли организаторы Олимпийских игр. Этими словами назвали сеть WiFi, чтобы ее было легко запомнить иностранцам.

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"Сакурой" журналисты пользуются в главном медиацентре, а также на олимпийских объектах.

А "суши" можно юзать в автобусах.

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Острословы тут же их переименовывают в "харакири", когда из-за перебоя со связью нельзя выйти в эфир, запустить стрим или несколько минут закачивать одну фотографию.

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