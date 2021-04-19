Мы уберем флаги с трибун: фанаты Ливерпуля протестуют против новой Суперлиги

Болельщики английского клуба против выступления красных в новом футбольном турнире и обвесили баннерами домашний стадион команды Энфилд Роуд

Болельщики английского Ливерпуля недовольны решением чемпиона Премьер-лиги вступить в новую футбольную Суперлигу. Рядом с домашним стадионом команды "Энфилд Роуд" фанаты "красных" уже вывесили баннеры, протестуя против нового турнира.

В своем Twitter объединение болельщиков Spion Kop 1906 также выступило с заявлением о дальнейшей борьбе с решением клуба выступать в Суперлиге:

"Владельцы, клубы, руководители. Вы действительно думаете об интересах клубов или только о своих счетах в банках? Думаем, ответ и так очевиден. Но сейчас время подумать о традициях, заложенных в течение предыдущих лет, и поступить правильно. Мы уберем свои флаги с трибуны. Чувствуем, что больше не можем поддерживать клуб, который ставит свои алчные интересы выше целостности футбола"

Ранее мы также писали, что Ювентус, Милан и Интер хотят исключить из Серии А за участие в Суперлиге.



Фото Reuters

Также игроков из Суперлиги не допустят к Евро-2020. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин. Также дисквалификация будет распространяться на все международные матчи, в том числе отбор на ЧМ-2022 и Лигу наций.

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Напомним, на данный момент известны 12 команд-основателей Суперлиги: Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхэм. Еще пять будут квалифицироваться ежегодно по итогам выступления в предыдущем сезоне.

Ранее мы пофантазировали, кто выступит в следующей Лиге чемпионов без учета грандов Суперлиги, исходя из турнирного положения в топ-лигах Европы на данный момент. С созданием Суперлиги европейские гранды не смогут участвовать в Лиге чемпионов.

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