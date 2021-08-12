11 августа 22:00 О матче
Челси 1
Вильярреал 1
11 августа 90+3’ Видео
Динамо 2
Минай 0
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
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Экс-тренер Динамо займет место Маркевича в комитете сборных

Сергей Шаховец
12 августа, 11:10
Алексей Михайличенко – главный претендент на пост главы Комитета сборных УАФ

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

На очередном заседании Исполкома УАФ, который состоится сегодня, 12 августа, должны утвердить нового главу Комитета сборных Украины. Как сообщает Meta-ratings, вакантную должность займет экс-тренер Динамо Алексей Михайличенко.

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Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Напомним, что предыдущий глава комитета УАФ Мирон Маркевич, который проработал там пять лет, в начале августа подал в отставку.

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Алексей Михайличенко имеет опыт работы со сборными Украины, в 2008-2009 годах он возглавлял национальную команду, а в период с 2005 по 2008-й работал с молодежной сборной, которую сенсационно вывел в финал чемпионата Европы 2006 года.

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Сергей Ребров решил уйти из Ференцвароша / Фото: AFP

Главный вопрос повестки дня – имя нового главного тренера сборной Украины будет оглашено 17 августа на следующем Исполкоме. До этого времени должны быть улажены все вопросы по расторжению контракта Сергея Реброва с клубом Аль-Айн.

Александр Петраков / Фото: УАФ

В ином случае, исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Александр Петраков, нынешний тренер юношеской сборной Украины U-18. У Петракова есть успешный опыт работы с молодежной сборной Украины U-20, которую он привел к победе на чемпионате мира в 2019 году.

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко неожиданно ушел с поста главного тренера сборной Украины.

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