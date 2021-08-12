13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
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Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
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Екстренер Динамо займе місце Маркевича в комітеті збірних

Сергій Шаховець
12 серпня, 11:10
Олексій Михайличенко – головний претендент на пост голови Комітету збірних УАФ

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

На черговому засіданні Виконкому УАФ, який відбудеться сьогодні, 12 серпня, повинні затвердити нового голову Комітету збірних України. Як повідомляє Meta-ratings, вакантну посаду займе екстренер Динамо Олексій Михайличенко .

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Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що попередній голова комітету УАФ Мирон Маркевич, який пропрацював там п'ять років, на початку серпня подав у відставку.

Олексій Михайличенко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Олексій Михайличенко має досвід роботи зі збірними України, у 2008-2009 роках він очолював національну команду, а в період з 2005 по 2008-й працював з молодіжною збірною, яку сенсаційно вивів у фінал чемпіонату Європи 2006 року.

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Сергій Ребров вирішив піти з Ференцвароша / Фото: AFP

Головне питання порядку денного – ім'я нового головного тренера збірної України буде оголошено 17 серпня на наступному Виконкомі. До цього часу повинні бути улагоджені всі питання щодо розірвання контракту Сергія Реброва з клубом Аль-Айн.

Олександр Петраков / Фото: УАФ

В іншому випадку, виконуючим обов'язки головного тренера буде призначено Олександра Петракова, нинішнього тренера юнацької збірної України U-18. У Петракова є успішний досвід роботи з молодіжною збірною України U-20, яку він привів до перемоги на чемпіонаті світу в 2019 році.

Нагадаємо, що 1 серпня Андрій Шевченко несподівано пішов з поста головного тренера збірної України.

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