Екстренер Динамо займе місце Маркевича в комітеті збірних

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

На черговому засіданні Виконкому УАФ, який відбудеться сьогодні, 12 серпня, повинні затвердити нового голову Комітету збірних України. Як повідомляє Meta-ratings, вакантну посаду займе екстренер Динамо Олексій Михайличенко .

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Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що попередній голова комітету УАФ Мирон Маркевич, який пропрацював там п'ять років, на початку серпня подав у відставку.

Олексій Михайличенко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Олексій Михайличенко має досвід роботи зі збірними України, у 2008-2009 роках він очолював національну команду, а в період з 2005 по 2008-й працював з молодіжною збірною, яку сенсаційно вивів у фінал чемпіонату Європи 2006 року.

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Сергій Ребров вирішив піти з Ференцвароша / Фото: AFP

Головне питання порядку денного – ім'я нового головного тренера збірної України буде оголошено 17 серпня на наступному Виконкомі. До цього часу повинні бути улагоджені всі питання щодо розірвання контракту Сергія Реброва з клубом Аль-Айн.

Олександр Петраков / Фото: УАФ

В іншому випадку, виконуючим обов'язки головного тренера буде призначено Олександра Петракова, нинішнього тренера юнацької збірної України U-18. У Петракова є успішний досвід роботи з молодіжною збірною України U-20, яку він привів до перемоги на чемпіонаті світу в 2019 році.

Нагадаємо, що 1 серпня Андрій Шевченко несподівано пішов з поста головного тренера збірної України.