Медальный зачет Олимпиады на 24 июля: Украина идет в ТОП-20 после пьедестала Белодед

Уже 28 стран мира завоевали награды на Олимпийских играх-2020 в Токио, но успешнее всех стартовала фаворитка командного зачета – сборная Китая

Медальный зачет Токио-2020 / Фото: Reuters

В субботу, 24 июля, на Играх в Японии разыграли первые 11 комплектов наград. Дзюдоистка Дарья Белодед выиграла первую для Украины медаль в Токио. А лидерство в командной зачете после полноценного первого дня соревнований захватил Китай, у которого уже три олимпийских чемпиона и один бронзовый призер.

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На втором месте расположилась Италия, у которой золотая медаль в тхэквондо и серебряная в фехтовании на саблях у бойфренда Ольги Харлан Луиджи Самеле. Команда Украины с бронзовой медалью Белодед занимает пока 19 место. В целом, 28 стран уже открыли счет своим наградам в Токио.

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Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 3 0 1 4 2 Италия 1 1 0 2 2 Япония 1 1 0 2 4 Южная Корея 1 0 2 3 5 Венгрия 1 0 0 1 5 Иран 1 0 0 1 5 Косово 1 0 0 1 5 Таиланд 1 0 0 1 5 Эквадор 1 0 0 1 10 ОКР 0 1 1 2 10 Сербия 0 1 1 2 12 Бельгия 0 1 0 1 12 Индия 0 1 0 1 12 Испания 0 1 0 1 12 Нидерланды 0 1 0 1 12 Румыния 0 1 0 1 12 Тайвань 0 1 0 1 12 Тунис 0 1 0 1 19 Израиль 0 0 1 1 19 Индонезия 0 0 1 1 19 Казахстан 0 0 1 1 19 Мексика 0 0 1 1 19 Монголия 0 0 1 1 19 Словения 0 0 1 1 19 Украина 0 0 1 1 19 Франция 0 0 1 1 19 Швейцария 0 0 1 1 19 Эстония 0 0 1 1 Всего 11 11 15 37

Ранее мы попытались спрогнозировать, от кого Украине ждать медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио. Мы собрали главных фаворитов Олимпийских игр в Токио в сборной Украины – от 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы до теннисной примы Элины Свитолиной.

Также мы писали про первый "развод" в Токио-2020. Оказалось, что даже в условиях жесткого карантина и чрезвычайного положения в городе японцы умудрились организовать экскурсии.