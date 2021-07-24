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Медальный зачет Олимпиады на 24 июля: Украина идет в ТОП-20 после пьедестала Белодед

24 июля, 17:46

Елена Павлова

Уже 28 стран мира завоевали награды на Олимпийских играх-2020 в Токио, но успешнее всех стартовала фаворитка командного зачета – сборная Китая

Медальный зачет Токио-2020 / Фото: Reuters

В субботу, 24 июля, на Играх в Японии разыграли первые 11 комплектов наград. Дзюдоистка Дарья Белодед выиграла первую для Украины медаль в Токио. А лидерство в командной зачете после полноценного первого дня соревнований захватил Китай, у которого уже три олимпийских чемпиона и один бронзовый призер.

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На втором месте расположилась Италия, у которой золотая медаль в тхэквондо и серебряная в фехтовании на саблях у бойфренда Ольги Харлан Луиджи Самеле. Команда Украины с бронзовой медалью Белодед занимает пока 19 место. В целом, 28 стран уже открыли счет своим наградам в Токио.

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МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Китай3014
2Италия1102
2Япония1102
4Южная Корея1023
5Венгрия1001
5Иран1001
5Косово1001
5Таиланд1001
5Эквадор1001
10ОКР0112
10Сербия0112
12Бельгия0101
12Индия0101
12Испания0101
12Нидерланды0101
12Румыния0101
12Тайвань0101
12Тунис0101
19Израиль0011
19Индонезия0011
19Казахстан0011
19Мексика0011
19Монголия0011
19Словения0011
19Украина0011
19Франция0011
19Швейцария0011
19Эстония0011
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Ранее мы попытались спрогнозировать, от кого Украине ждать медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио. Мы собрали главных фаворитов Олимпийских игр в Токио в сборной Украины – от 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы до теннисной примы Элины Свитолиной.

Также мы писали про первый "развод" в Токио-2020. Оказалось, что даже в условиях жесткого карантина и чрезвычайного положения в городе японцы умудрились организовать экскурсии.

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