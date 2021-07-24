Змінити мову на: RU Перейти до новин

Медальний залік Олімпіади на 24 липня: Україна йде в ТОП-20 після п'єдесталу Білодід

24 липня, 17:46

Олена Павлова

Вже 28 країн світу завоювали нагороди на Олімпійських іграх-2020 в Токіо, але успішніше всіх стартувала фаворитка командного заліку – збірна Китаю

Медальний залік Токіо-2020 / Фото: Reuters

У суботу, 24 липня, на Іграх в Японії розіграли перші 11 комплектів нагород. Дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла першу для України медаль в Токіо. А лідерство в командному заліку після повноцінного першого дня змагань захопив Китай, у якого вже три олімпійських чемпіона і один бронзовий призер.

Читайте також: І без Верняєва українські гімнасти пробилася до фіналу Олімпіади

На другому місці розташувалася Італія, у якій золота медаль в тхеквондо і срібна в фехтуванні на шаблях у бойфренда Ольги Харлан Луїджі Самеле. Команда України з бронзовою медаллю Білодід займає поки 19 місце. В цілому, 28 країн вже відкрили рахунок своїх нагород в Токіо.

Реклама
МісцеКраїнаЗолотоСріблоБронзаВсього
1Китай3014
2Італія1102
2Японія1102
4Південна Корея1023
5Угорщина1001
5Іран1001
5Косово1001
5Таїланд1001
5Еквадор1001
10ОКР0112
10Сербія0112
12Бельгія0101
12Індія0101
12Іспанія0101
12Нідерланди0101
12Румунія0101
12Тайвань0101
12Туніс0101
19Ізраїль0011
19Індонезія0011
19Казахстан0011
19Мексика0011
19Монголія0011
19Словенія0011
19Україна 0011
19Франція0011
19Швейцарія0011
19Естонія0011
Всього11111537

Раніше ми спробували спрогнозувати, від кого Україні чекати медаль Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо. Ми зібрали головних фаворитів Олімпійських ігор в Токіо в збірній України – від 15-річного стрибуна у воду Олексія Середи до тенісної прими Еліни Світоліної.

Також ми писали про перший "развод" в Токіо-2020. Виявилося, що навіть в умовах жорсткого карантину і надзвичайного стану в місті японці примудрилися організувати екскурсії.

Новини на цю ж тему:
Олімпійські ігри медалі підсумки Олімпіада-2020 медальний залік

Реклама