Майк Тайсон опустил Усика на землю

Усик и Тайсон / Фото: Reuters, matchroomboxing

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон не стал восторгаться Александром Усиком после сенсационной победы над Энтони Джошуа, позволившей украинцу завладеть чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO и IBO

В этом поединке "Железный Майк" увидел довольно скучную шахматную партию.

"Ну что я могу сказать после просмотра боя Джошуа – Усик? Видимо, у обоих был плохой день. Неужели после такого их выступления вы считаете, что кто-нибудь из них мог бы побить меня на моем пике?" – написал Майк Тайсон у себя в Twitter.

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Майк Тайсон / Фото: Getty Images

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Отметим, что недавно Майк Тайсон, которому сейчас 55, возобновил карьеру. Но Усик не хотел бы с ним драться.

"Думаю, Тайсон снова начал боксировать, потому что ему элементарно стало скучно, – заявил недавно украинец. – Человек нуждается в деле, которым он любит заниматься. Надо признать, что выглядит он фантастически, сбросил вес, счастлив".

"Но я не думаю, что я подрался бы с Майком Тайсоном. Я бы лучше по-дружески его обнял".

"Буду ли я продолжать карьеру до его лет? Если Господь этого хочет, так и будет. Но нужно реально себя оценивать, чтобы видеть, способен ты на это или нет", – добавил Усик.

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Напомним, реванш Усик – Джошуа состоится в феврале или марте. По словам промоутера Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Тем временем первый тренер украинца Сергей Лапин заявил, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.