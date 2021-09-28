Майк Тайсон опустив Усика на землю

Усик і Тайсон / Фото: Reuters, matchroomboxing

Легендарний ексчемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон не висловив захоплення Олександром Усиком після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа, яка дозволила українцеві заволодіти чемпіонськими поясами WBA, IBF, WBO і IBO

У цьому поєдинку "Залізний Майк" побачив досить нудну шахову партію.

"Ну що я можу сказати після перегляду бою Джошуа – Усик? Мабуть, у обох був поганий день. Невже після такого їхнього виступу ви вважаєте, що хто-небудь із них міг би побити мене на моєму піку?" – написав Майк Тайсон у себе в Twitter.

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Майк Тайсон / Фото: Getty Images

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Відзначимо, що недавно Майк Тайсон, якому зараз 55, відновив кар'єру. Але Усик не хотів би з ним битися.

"Гадаю, Тайсон знову почав боксувати, тому що йому елементарно стало нудно, – заявив недавно українець. – Людина має потребу в справі, якою вона любить займатися. Треба визнати, що вигляд він має фантастичний, скинув вагу, щасливий".

"Але я не думаю, що я побився б з Майком Тайсоном. Я б краще по-дружньому його обійняв".

"Чи буду я продовжувати кар'єру до його років? Якщо Господь цього хоче, так і буде. Але потрібно реально себе оцінювати, щоб бачити, здатний ти на це чи ні", – додав Усик.

Усик з чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа відбудеться в лютому або березні. За словами промоутера Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, швидше за все, прийме Велика Британія.

Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін заявив, що Усик впорається і з Ф'юрі – потрібно тільки усунути недоліки в ближньому бою.