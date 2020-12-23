Руки чешутся: Усик оценил вероятность своего боя с Майком Тайсоном

Украинец хотел бы применить свои руки при встрече с Майком, но не для удара, а для объятий

33-летний украинский супертяж Александр Усик поделился мнением о возвращении в ринг 54-летнего Майка Тайсона, недавно подравшегося с Роем Джонсом. Также украинец оценил вероятность своего поединка с "Железным Майком".

"Думаю, Тайсон снова начал боксировать, потому что ему элементарно стало скучно. Человек нуждается в деле, которым он любит заниматься. Надо признать, что выглядит он фантастически, сбросил вес, счастлив"

Реклама

Усик и Тайсон / Фото: Reuters, matchroomboxing

"Но я не думаю, что я подрался бы с Майком Тайсоном. Я бы лучше по-дружески его обнял"

Майк Тайсон / Фото: Reuters

"Буду ли я продолжать карьеру до 54 лет? Если Господь этого хочет, так и будет. Но нужно реально себя оценивать, чтобы видеть, способен ты на это или нет", – цитирует Александра Усика The Sun

Реклама

Александр Усик / Фото: Instagram

Читайте также: "Усик – гений, но его ждет провал": кто завалит непобедимого украинца

Напомним, в конце ноября Майк Тайсон капитально перебоксировал Роя Джонса, однако судьи, чтобы не обидеть последнего, объявили ничью.

Смотрите, как Майк Тайсон отрабатывает удары на собаке

Майк Тайсон тренируется с собакой Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама