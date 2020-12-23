Руки чешутся: Усик оценил вероятность своего боя с Майком Тайсоном

33-летний украинский супертяж Александр Усик поделился мнением о возвращении в ринг 54-летнего Майка Тайсона, недавно подравшегося с Роем Джонсом. Также украинец оценил вероятность своего поединка с "Железным Майком".
"Думаю, Тайсон снова начал боксировать, потому что ему элементарно стало скучно. Человек нуждается в деле, которым он любит заниматься. Надо признать, что выглядит он фантастически, сбросил вес, счастлив"
"Но я не думаю, что я подрался бы с Майком Тайсоном. Я бы лучше по-дружески его обнял"
"Буду ли я продолжать карьеру до 54 лет? Если Господь этого хочет, так и будет. Но нужно реально себя оценивать, чтобы видеть, способен ты на это или нет", – цитирует Александра Усика The Sun
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Напомним, в конце ноября Майк Тайсон капитально перебоксировал Роя Джонса, однако судьи, чтобы не обидеть последнего, объявили ничью.
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