16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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Матчи против россиян в ЛЧ украинский клуб сыграет на нейтральной территории

Сергей Шаховец
15 ноября, 23:45
Женский волейбольный клуб Прометей пробился в Лигу чемпионов ЕКВ, где их соперником будет команда Локомотив из Калининграда

Волейбольный клуб Прометей сыграет с россиянами в Минске и Стамбуле / Фото: официальный сайт ВК "Прометей"

Свой первый матч в ЛЧ Прометей должен провести 23 ноября против российского Локомотива. Но ни в Украине, ни в России матчи между этими командами не состоятся.

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В отличие от УЕФА Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) не разводит украинские и российские клубы во время жеребьевки. Поэтому ЕКВ приняла решение провести первый матч в Минске, это будет домашний поединок Локомотива.

А ответный матч команды должны сыграть 1-3 февраля 2022 года в Стамбуле. Точная дата будет назначена позже.

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Кроме российского Локомотива, соперниками нашей команды по группе А будут чемпион Германии Дрезден и вице-чемпион Польши Девелопрес.

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