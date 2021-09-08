Коварная болезнь... Украина потеряла чемпионку Европы

О том, что перестало биться сердце Надежды Куляши (Орловой), сообщила Федерация волейбола Украины. 12 ноября известной спортсменке должно было исполниться 60 лет.
В апреле 2021 года Надежде был поставлен диагноз опухоль головного мозга.
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Достижения Надежды Куляши
- Чемпионка Европы среди молодежи 1979 года
- Серебряная призерша чемпионата Европы 1981 года
- Обладательница Кубка европейских чемпионов (1981, 1982, 1983)
- Чемпионка СССР (1980-1982)
"В начале нынешнего года у Надежды Леонидовны стремительно начала прогрессировать коварная болезнь. Требовалось срочное лечение и, благодаря всем неравнодушным, удалось собрать деньги на две операции. Однако, к сожалению, все усилия врачей оказались тщетными", – говорится в заявлении ФВУ
Отметим, что спортсменка родилась в Верх-Нейвинске Свердловской области. Играла за тамошнюю Уралочку, затем за Локомотив (Днепр) и Эмлякбанкаши (Анкара).
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В последнее время Надежда Куляша жила в Днепре, работала директором ДЮСШ по игровым видам спорта.