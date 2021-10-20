Легенда российского волейбола сгорел на допинге

Чемпион Лондона-2012 волейболист Дмитрий Мусэрский попался на употреблении запрещенных средств и не будет играть до января следующего года

Дмитрий Мусэрский наказан за допинг / Фото: Instagram

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский, выступающий за японский Сантори Санбердз, дисквалифицирован на 9 месяцев за допинг.

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Уведомление об отстранении игрока поступило от Международной федерации волейбола. Дисквалификация будет отсчитываться с 5 апреля 2021 года. Ее срок завершится 4 января 2022 года.

32-летний Мусэрский в составе сборной России стал олимпийским чемпионом 2012 года, выиграл Кубок мира-2011, чемпионат Европы-2013, Лигу наций-2018 и Мировую лигу в 2011 и в 2013 годах.

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В состав национальной команды на Олимпиаду-2020 в Токио он не вошел, тогда официальной причиной называлась травма локтя.

Ранее мы писали, что российская команда по гребле в четверках парных снялась с участия в Олимпиаде-2020 после положительных результатов на допинг у Никиты Моргачева и Павла Сорина, в крови которых был обнаружен мельдоний.