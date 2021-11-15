Матчі проти росіян у ЛЧ український клуб зіграє на нейтральній території

Волейбольний клуб Прометей зіграє з росіянами у Мінську та Стамбулі / Фото: офіційний сайт ВК "Прометей"

Свій перший матч у ЛЧ Прометей має провести 23 листопада проти російського Локомотива. Але ні в Україні, ні в Росії матчі між цими командами не відбудуться.

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На відміну від УЄФА, Європейська конфедерація волейболу (ЕКВ) не розводить українські та російські клуби під час жеребкування. Тому ЄКВ ухвалила рішення провести перший матч у Мінську, це буде домашній поєдинок Локомотива.

А матч-відповідь команди повинні зіграти 1-3 лютого 2022 року в Стамбулі. Точну дату буде призначено пізніше.

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Окрім російського Локомотива, суперниками нашої команди по групі А будуть чемпіон Німеччини Дрезден та віце-чемпіон Польщі Девелопрес.

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