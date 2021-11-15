16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
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Матчі проти росіян у ЛЧ український клуб зіграє на нейтральній території

Сергій Шаховець
15 листопада, 23:45
Жіночий волейбольний клуб Прометей пробився до Ліги чемпіонів ЄКВ, де їхнім суперником буде команда Локомотив з Калінінграда

Волейбольний клуб Прометей зіграє з росіянами у Мінську та Стамбулі / Фото: офіційний сайт ВК "Прометей"

Свій перший матч у ЛЧ Прометей має провести 23 листопада проти російського Локомотива. Але ні в Україні, ні в Росії матчі між цими командами не відбудуться.

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На відміну від УЄФА, Європейська конфедерація волейболу (ЕКВ) не розводить українські та російські клуби під час жеребкування. Тому ЄКВ ухвалила рішення провести перший матч у Мінську, це буде домашній поєдинок Локомотива.

А матч-відповідь команди повинні зіграти 1-3 лютого 2022 року в Стамбулі. Точну дату буде призначено пізніше.

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Окрім російського Локомотива, суперниками нашої команди по групі А будуть чемпіон Німеччини Дрезден та віце-чемпіон Польщі Девелопрес.

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