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Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
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Мастерство не пропьешь. Неймар поставил на место завистливых критиков

Сергей Шаховец
29 октября, 23:45
Звезда Пари-Сен-Жермена не намерен менять свой образ жизни и считает, что имеет право проводить свободное время на свое усмотрение

Нападающий Пари-Сен-Жермена Неймар / Фото: Коллаж: Сегодня

Бразильский форвард ПСЖ Неймар не раз попадал под стрелы критиков. Многие эксперты считают, что 29-нападающий, которому прочили славу Пеле, не смог реализовать свой талант полностью. Виной всему пристрастие бразильца к веселой жизни.

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"Это неуважение, когда люди говорят: "Ох, Неймар такой, Неймар сякой"

Я знаю, как следить за своей формой. У меня есть тренер по физподготовке, который проводит со мной почти 24 часа в сутки. Для чего это?

Я выхожу куда-то, когда есть возможность – когда я знаю, что могу отдохнуть, и завтра нет тренировки. Я не перестану это делать. В чем проблема?

Мне платят за то, что я делаю на поле, а не за то, как я провожу свое свободное время за его пределами", – цитирует Неймара RMC Sport.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл 8 матчей за Пари-Сен-Жермен во всех турнирах. В его активе один гол и два ассиста.

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В 9-м туре чемпионата Франции ПСЖ сенсационно проиграл Ренну 0:2. Накануне поединка в Ренне лидеры парижан Килиан Мбаппе и Неймар отметились на вечеринке, которую организовала французская модель Синди Бруна в честь своего дня рождения.

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