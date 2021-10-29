Майстерність не проп'єш. Неймар поставив на місце заздрісних критиків

Бразильський форвард ПСЖ Неймар неодноразово потрапляв під стріли критиків. Багато експертів вважають, що 29-нападник, якому пророкували славу Пеле, не зміг реалізувати свій талант повністю. Виною всьому пристрасть бразильця до веселого способу життя.

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"Це неповага, коли люди кажуть: "Ох, Неймар такий, Неймар сякий"

Я знаю, як слідкувати за своєю формою. У мене є тренер з фізпідготовки, який проводить зі мною майже 24 години на добу. Для чого це?

Я виходжу кудись, коли є можливість – коли знаю, що можу відпочити, і завтра немає тренування. Я не перестану це робити. В чому проблема?

Мені платять за те, що я роблю на полі, а не за те, як я проводжу свій вільний час поза його межами", – цитує Неймара RMC Sport.