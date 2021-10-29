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Чорноморець --
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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Вольфсбург --
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Майстерність не проп'єш. Неймар поставив на місце заздрісних критиків

Сергій Шаховець
29 жовтня, 23:45
Зірка Парі-Сен-Жермена не має наміру змінювати свій спосіб життя і вважає, що має право проводити вільний час на свій розсуд

Нападник Парі-Сен-Жермена Неймар / Фото: Колаж: Сьогодні

Бразильський форвард ПСЖ Неймар неодноразово потрапляв під стріли критиків. Багато експертів вважають, що 29-нападник, якому пророкували славу Пеле, не зміг реалізувати свій талант повністю. Виною всьому пристрасть бразильця до веселого способу життя.

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"Це неповага, коли люди кажуть: "Ох, Неймар такий, Неймар сякий"

Я знаю, як слідкувати за своєю формою. У мене є тренер з фізпідготовки, який проводить зі мною майже 24 години на добу. Для чого це?

Я виходжу кудись, коли є можливість – коли знаю, що можу відпочити, і завтра немає тренування. Я не перестану це робити. В чому проблема?

Мені платять за те, що я роблю на полі, а не за те, як я проводжу свій вільний час поза його межами", – цитує Неймара RMC Sport.

Цього сезону Неймар зіграв 8 матчів за Парі-Сен-Жермен у всіх турнірах. У його активі один гол і два асисти.

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У 9-му турі чемпіонату Франції ПСЖ сенсаційно програв Ренну 0:2. Напередодні поєдинку у Ренні лідери парижан Кіліан Мбаппе та Неймар відзначилися на вечірці, яку організувала французька модель Сінді Бруна на честь свого дня народження.

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