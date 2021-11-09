11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Кровожадный Дима! Боец ММА попробовал на вкус кровь соперника

Сергей Шаховец
9 ноября, 20:18
На прошедшем в Киеве вечере ММА эмоции соперников просто зашкаливали. Украинский боец смешанных единоборств Дмитрий Яцко во время боя отметился необычным поступком

Украинский боец ММА Дмитрий Яцко / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время поединка основного карда против израильтянина Дэвида Альмайо Яцко нанес несколько сильных ударов из-за которых у соперника пошла кровь.

Читайте также: Вот это дебют! Кикибоксер поразил невероятным приемом в UFC

Реклама

В паузе между раундами украинец подошел к оппоненту, ладонью собрал кровь с его тела и демонстративно попробовал ее на вкус.

Игру на публику отметили комментаторы поединка, которые посмеялись с его действий.

Реклама

"Дима разогрелся", – пошутила диктор.

Добавим, что в итоге победу единогласным решением судей одержал украинский боец. Всего на счету Дмитрия Яцко три победы в трех схватках.

Читайте также:

Реклама