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Кровожерливий Діма! Боєць ММА спробував на смак кров суперника

Сергій Шаховець
9 листопада, 20:18
На вечорі ММА, що пройшов у Києві, емоції суперників просто зашкалювали. Український боєць змішаних єдиноборств Дмитро Яцко під час бою відзначився незвичайним вчинком

Український боєць ММА Дмитро Яцько / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час поєдинку основного карда проти ізраїльтянина Девіда Альмайо Яцко завдав кілька сильних ударів, через які у суперника пішла кров.

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У паузі між раундами українець підійшов до опонента, долонею зібрав кров з його тіла і демонстративно спробував її на смак.

Гру на публіку відзначили коментатори поєдинку, які посміялися з його дій.

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"Діма розігрівся", – пожартувала диктор.

Додамо, що перемогу одноголосним рішенням суддів здобув український боєць. Загалом на рахунку Дмитра Яцка три перемоги у трьох сутичках.

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