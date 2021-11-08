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Осрамил ММА! Друга Кадырова поймали с наркотиками

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
8 ноября, 21:39
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У известного российского бойца смешанных единоборств Салмана Джамалдаева обнаружили наркотики в аэропорту Внуково
Российский боец ММА задержан в аэропорту
Российский боец ММА задержан в аэропорту / Фото: Коллаж: Сегодня

32-летний спортсмен собирался лететь в Грозный. Во время досмотра в аэропорту у Джамалдаева обнаружено несколько граммов сильнодействующего вещества – мефедрона.

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Салман Джамалдаев, по прозвищу Злой, выступает за лигу Absolute Championship Akhmat (ACA). На его счету 20 побед и 2 поражения. Он также является чемпионом WFCA и ACB в полулегком весе.

Российский боец ММА также является чемпионом мира по шутбоксингу, чемпионом России по панкратиону, мастером спорта по вольной и греко-римской борьбе.

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В текущем году Салман провел два поединка против бразильца Диего Брандао на ACA 120 и ACA 127, победив дисквалификацией во втором раунде и по очкам большинством голосов судей.

По информации СМИ в отношении Салмана Джамалдаева возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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