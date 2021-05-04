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Красотка в купальнике: новые фото сексуальной звезды MMA

4 мая, 11:01

Александр Трикиша

Пейдж Ванзант показала горячие фото в купальнике. Звезда смешанных единоборств регулярно радует подписчиков интимными фото

Секс-символ смешанных единоборств Пейдж Ванзант не потеряла свою красотку с переходом в лигу кулачных боев. Красотка продолжает будоражить соцсети своими горячими фото. На этот раз она похвасталась в Instagram идеальным телом в купальнике и объявила среди подписчиков конкурс на лучшую пикап-фразу.

Смотрите больше фото Пейдж Ванзант

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WAGs Пейдж Ванзант

Источник: Сегодня|Спорт

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