Красотка в купальнике: новые фото сексуальной звезды MMA

Секс-символ смешанных единоборств Пейдж Ванзант не потеряла свою красотку с переходом в лигу кулачных боев. Красотка продолжает будоражить соцсети своими горячими фото. На этот раз она похвасталась в Instagram идеальным телом в купальнике и объявила среди подписчиков конкурс на лучшую пикап-фразу.

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