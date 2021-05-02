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Зажигала в эротичном белье и бикини: медовый месяц соблазнительной рестлерши

2 мая, 00:17

Елена Павлова , Андрей Трофимов

Обладательница идеального тела Барбара Бланк, которая выступала под псевдонимом Келли Келли, вышла замуж и отправилась отдыхать в Коста-Рику

Барбара Бланк

Барбара Бланк / Фото: Instagram

Бывшая королева реслинга Барбара Бланк, которая выступала под псевдонимом Келли Келли, остается любимицей фанатов и вне ринга. Две недели назад блондинка с шикарным телом вышла замуж и провела медовый месяц в Коста-Рике. Не забывала Барби делиться с поклонниками своими горячими фото. А фоловеров у звезды реслинга 1,2 млн.

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Напомним, что бывшая чемпионка федерации рестлинга WWE выбрала себе в мужья бизнесмена и тренера Джо Коба, который также профессиональный бодибилдер и пауэрлифтер. Поэтому помогает любимой держать себя в чудесной форме. Кстати, до реслинга Барби занималась гимнастикой и чирлидингом, что потом помогло ей в ринге.

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Келли Келли познакомилась с Кобой на выставке собак в Нью-Йорке и влюбились с первого взгляда. Прошлым летом Коба предложил рестлерше выйти замуж на склоне Калифорнии.

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Для Барби это уже второй брак. В 2011 году светловолосая дива познакомилась с хоккеистом Шелдоном Сураем. Они решили пожениться в Мексике 27 февраля 2016-го, но через год расстались. Девушка считала, что из-за брака страдала ее карьера.

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Бланк решила покинуть WWE из-за травм шеи и стать моделью, что ей очень даже неплохо удается. Особенно востребована красотка в рекламе нижнего белья. В свое время девушка также изучала журналистику. А в WWE она теперь снимается в основном в закулисных сегментах. Также принимала участие в реалити-шоу.

Ранее героиней нашего материала была чувственная модель купальников, которая сразила звезду футбола.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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