Чемпионка по обнаженности: звезда боев в клетке загорает в бикини-невидимке

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
Звезда боев в клетке Пейдж Ванзант, накануне оголившая свои прелести перед фолловерами, не стала томить их в ожидании очередного горячего контента. 27-летняя звезда MMA из США решила позагорать у края бассейна, прикрыв себя большой пальмовой ветвью.
При этом на Пейдж было почти невидимое бикини, что создает иллюзию, будто бы спортсменка полностью обнажена.
"Тебе никого не затмить, пока ты не научишься работать кулаками", – так подписала пикантные снимки у себя в Instagram Пейдж Ванзант, армия фолловеров которой насчитывает 2,8 млн человек
Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship, решением судей проиграв своей соотечественнице Бритен Харт. Но уступать званием самой соблазнительной красотки смешанных единоборств она не намерена никому!
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