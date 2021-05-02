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Чемпионка по обнаженности: звезда боев в клетке загорает в бикини-невидимке

2 мая, 00:05

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Пейдж Ванзант проиграла свой дебютный бой на голых кулаках, но уступать званием самой соблазнительной красотки смешанных единоборств она не намерена никому

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Звезда боев в клетке Пейдж Ванзант, накануне оголившая свои прелести перед фолловерами, не стала томить их в ожидании очередного горячего контента. 27-летняя звезда MMA из США решила позагорать у края бассейна, прикрыв себя большой пальмовой ветвью.

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При этом на Пейдж было почти невидимое бикини, что создает иллюзию, будто бы спортсменка полностью обнажена.

"Тебе никого не затмить, пока ты не научишься работать кулаками", – так подписала пикантные снимки у себя в Instagram Пейдж Ванзант, армия фолловеров которой насчитывает 2,8 млн человек

Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship, решением судей проиграв своей соотечественнице Бритен Харт. Но уступать званием самой соблазнительной красотки смешанных единоборств она не намерена никому!

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