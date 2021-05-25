"Королева Instagram" могла стать футболисткой, но после уговоров мамы ушла в модели

Будущая звезда модельного бизнеса Эбигейл Рэтчфорд в детстве занималась футболом, но в итоге выбрала будущей профессией рекламирование купальников и точно не прогадала!

Эбигейл Рэтчфорд променяла карьеру в футболе на модельный бизнес / Фото: Instagram

Очаровательная американка Эбигейл Рэтчфорд могла стать футболисткой, но вынуждена была завязать с футболом из-за проблем со здоровьем, ее уговорила мама. Тем не менее девушка не бросила спорт окончательно и в школе входила в команду чирлидерш.

Эффектные внешние данные и харизма позволили Эбигейл выстроить успешную карьеру в модельном бизнесе. На сегодняшний день она является одной из самых известных бикини-моделей в мире, а в Сети ее называют не иначе как "Королевой Instagram".

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