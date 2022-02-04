Комментатор из Миротворца устроил первый скандал на Олимпийских играх

Губерниев не обходится без провокация / Фото: Коллаж: Сегодня

Проходя в пресс-центре Губерниев не мог не зацепить перегородку, за которой находился украинский журналист. И естественно, в духе своей страны, обвинил украинца в провокации.

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"Провокация со стороны человека в украинский одежде в пресс-центре! Я случайно задел перегородку, где он сидел, извинился, но чувак стал обзываться! Но кто обзывается – тот сам так называется!", – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее одиозный пропагандист бурно отреагировал на введении антироссийских рекомендаций со стороны Минспорта Украины. Комментатор вспомнил о дружбе России и Украины, и это несмотря на оккупацию Крыма и части Донбасса Российской Федерацией.

"Мне нет никакого дела до министра спорта. Они только нервируют спортсменов и создают им невыносимые условия. Мы всегда с распростертыми объятиями к их спортсменам, как и они. Человек же говорит о каких-то провокациях", – сказал Губерниев в интервью championat.com.

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Отметим, что первую провокацию на Олимпийских играх создал сегодня сам Губерниев.

Зимние олимпийские Игры в столице Китая состоятся с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах спорта.

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