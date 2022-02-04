3 лютого 21:00
Камерун 0
Єгипет 0
3 лютого 22:30
Атлетик 1
Реал 0
4 лютого 15:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 18:00
Україна --
Росія --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Коментатор із Миротворця влаштував перший скандал на Олімпійських іграх

Сергій Шаховець
4 лютого, 12:45
Російський пропагандист Дмитро Губернієв уже встиг влаштувати провокацію на Іграх у Пекіні

Губернієв не обходиться без провокації / Фото: Колаж: Сьогодні

Проходячи в прес-центрі Губернієв не міг не зачепити перегородку, за якою перебував український журналіст. І природно, на кшталт своєї країни, звинуватив українця у провокації.

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"Провокація з боку людини в українському одязі в прес-центрі! Я випадково зачепив перегородку, де він сидів, вибачився, але чувак став обзиватися! Але хто обзивається – той сам так називається!", – написав Губернієв у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше одіозний пропагандист бурхливо відреагував на запровадження антиросійських рекомендацій з боку Мінспорту України. Коментатор згадав про дружбу Росії та України, і це незважаючи на окупацію Криму та частини Донбасу Російською Федерацією.

"Мені немає жодної справи до міністра спорту. Вони тільки нервують спортсменів і створюють їм нестерпні умови. Ми завжди з розкритими обіймами до їхніх спортсменів, як і вони. Людина ж говорить про якісь провокації", – сказав Губернієв в інтерв'ю championat.com.

У РФ згадали про дружбу, після 8 років війни / Фото: Колаж: Сьогодні

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Зазначимо, першу провокацію на Олімпійських іграх створив сьогодні сам Губернієв.

Зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах спорту.

Слідкуйте за онлайн-трансляцією церемонії відкриття Олімпіади-2022 у Пекіні