Коленом в грудь: такого нокаута вы еще не видели

Российский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин одержал эффектную победу над бразильцем Тьяго Таваресом на турнире Russian Cagefighting Championship 9.
В начале третьего раунда Нагибин попал коленом сопернику прямо в солнечное сплетение. Таварес не сразу отреагировал, но спустя несколько секунд от боли рухнул на канвас. Россиянин даже подошел попросить прощения у соперника за такой болевой удар.
Читайте также:
- Теперь это называется Гига-кик! Грузин взорвал соцсети ударом в печень
- Прохазка вырубил Рейеса двумя ударами локтями на вечере UFC в Лас-Вегасе
- Замесил соперника с первобытной жестокостью. Рефери не смог смотреть на избиение
- Не лицо, а кровавое месиво: последствия жестокого поединка на голых кулаках
- Улетел в первые ряды: бойцу выбили зуб в поединке на голых кулаках
Новости на эту же тему:Теперь это называется Гига-кик! Грузин взорвал соцсети ударом в печень Прохазка вырубил Рейеса двумя ударами локтями на вечере UFC в Лас-Вегасе Молниеносным нокаутом в первом раунде американец уложил соперника и завоевал чемпионский пояс Замесил соперника с первобытной жестокостью. Рефери не смог смотреть на избиение