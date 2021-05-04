Коленом в грудь: такого нокаута вы еще не видели

Российский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин одержал эффектную победу над бразильцем Тьяго Таваресом на турнире Russian Cagefighting Championship 9.

В начале третьего раунда Нагибин попал коленом сопернику прямо в солнечное сплетение. Таварес не сразу отреагировал, но спустя несколько секунд от боли рухнул на канвас. Россиянин даже подошел попросить прощения у соперника за такой болевой удар.

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