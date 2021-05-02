Прохазка вырубил Рейеса двумя ударами локтями на вечере UFC в Лас-Вегасе

Йиржи Прохазка / Фото: Twitter

Минувшей ночью очередное шоу смешанных единоборств состоялось в Неваде (США). Главным событием UFC on ESPN23 стала битва в полутяжелом весе между Йиржи Прохазкой и Домиником Рейесом. Завершилась она несколько неожиданно уже во втором раунде после двух подряд мощных ударов чеха локтями.

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Тем временем Макгрегор купил паб и запретил туда ходить мужчине, которого избил.

Поединок получился зрелищным, и в самом его начале инициатива была у Доминика. Однако во второй пятиминутке Прохазке удалось прижать соперника к сетке, а затем вырубить локтем после разворота.

Позже Йиржи сказал, что никакого плана у него не было, а думал он больше о том, как остановить наступление соперника. Примечательно, Прохазка добыл уже 28 побед, причем 12 – подряд. Также в карьере у 28-летнего уроженца города Зноймо три поражения и одна ничья.

31-летний житель Калифорнии долго приходил в себя после потрясения. Он потерпел третье поражение подряд, хотя ранее выиграл 12 боев.

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