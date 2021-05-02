Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Прохазка вырубил Рейеса двумя ударами локтями на вечере UFC в Лас-Вегасе

2 мая, 11:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чешский боец полутяжелого веса Йиржи Прохазка нокаутировал американца Доминика Рейеса во втором раунде поздно вечером 1 мая необычной "мельницей"

Йиржи Прохазка

Йиржи Прохазка / Фото: Twitter

Минувшей ночью очередное шоу смешанных единоборств состоялось в Неваде (США). Главным событием UFC on ESPN23 стала битва в полутяжелом весе между Йиржи Прохазкой и Домиником Рейесом. Завершилась она несколько неожиданно уже во втором раунде после двух подряд мощных ударов чеха локтями.

Реклама

Тем временем Макгрегор купил паб и запретил туда ходить мужчине, которого избил.

Поединок получился зрелищным, и в самом его начале инициатива была у Доминика. Однако во второй пятиминутке Прохазке удалось прижать соперника к сетке, а затем вырубить локтем после разворота.

Позже Йиржи сказал, что никакого плана у него не было, а думал он больше о том, как остановить наступление соперника. Примечательно, Прохазка добыл уже 28 побед, причем 12 – подряд. Также в карьере у 28-летнего уроженца города Зноймо три поражения и одна ничья.

31-летний житель Калифорнии долго приходил в себя после потрясения. Он потерпел третье поражение подряд, хотя ранее выиграл 12 боев.

Реклама

Читайте также: Кастильо жестоко замесил соперника в Мексике.

Вспомним, как встречались Конор Макгрегор и Дастин Порье:

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Из украинского бойца сделали кровавое месиво в Минске
Из украинского бойца сделали кровавое месиво в МинскеMMA
Усман едва не оторвал голову Масвидалю: брутальный нокаут в главном бою UFC 261
Усман едва не оторвал голову Масвидалю: брутальный нокаут в главном бою UFC 261MMA
Российского бойца засекли в центре Киева с гранатометом в руках
Российского бойца засекли в центре Киева с гранатометом в рукахMMA
Задушил анакондой: такого нокаута вы еще не видели
Задушил анакондой: такого нокаута вы еще не виделиMMA
Онлайн UFC 261: Усман против Масвидаля и еще два титульных боя
Онлайн UFC 261: Усман против Масвидаля и еще два титульных бояMMA
Украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMA
Украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMAMMA

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять