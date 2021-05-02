Теперь это называется Гига-кик! Грузин взорвал соцсети ударом в печень

Гига Чикадзе добыл эффектную победу на турнире по смешанным единоборствам в Лас-Вегасе, вырубив американского соперника Каба Суонсона. А затем выпил с горла

Чикадзе vs Суонсон / Фото: Getty Images

32-летний грузинский боец смешанных единоборств Гига Чикадзе отпраздновал шампанским яркую победу нокаутом на турнире UFC Вегас 25, состоявшемся в США, над 37-летним американцем Кабом Суонсоном. Гига позволил себе выпить с горла.

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Бой с Суонсоном завершился победой Чикадзе нокаутом уже спустя 63 секунды с момента начала поединка. У Гиги прошел удар левой ногой в печень Суонсона, после чего состоялось добивание.

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После этой яркой победы нокаутом по социальным сетям мгновенно распространился мем Giga Kick, который подразумевает миддл-кик левой ногой в печень оппонента. Можно утверждать, что в мире единоборств появилось новое название для одного из самых результативных технических действий.

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Отметим, что для Чикадзе этот поединок был шестым в UFC – во всех шести он одержал победы. Всего в ММА он провел 15 боев, выиграв 13 из них.

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